Боевой вертолет Apache разбился во время тренировочного полета в Израиле. В результате ЧП погиб 43-летний пилот, второй с различными травмами доставлен в больницу.

Как сообщает Ассошиэйтед Пресс, инцидент произошел на военно-воздушной базе «Рамон» на юге Израиля. По факту крушения вертолета уже начато расследование. Сообщается, что до завершения расследования командование ВВС ввело запрет на полеты всех боевых вертолетов.

Сообщается, что причиной аварии могла техническая неисправность вертолета. Инцидент произошел вечером в понедельник.