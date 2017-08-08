Южнокорейская оппозиция призвала президента страны Мун Чжэ Ина отказаться от политики давления и диалога в отношении Пхеньяна и сосредоточиться на одних санкциях.

Об этом заявил лидер парламентской фракции оппозиционной Корейской партии свободы Чон У Тхэк в ходе встречи с другими представителями руководства политического объединения.

Он отметил, что правительство страны посылает КНДР неверные сигналы «с одной стороны, говоря о необходимости оказания на него давления параллельно с ведением диалога, а с другой стороны, буквально умоляет Север сесть за стол переговоров», передает ТАСС.

Чон У Тхэк добавил, что поиск фундаментального решения северокорейской ядерной проблемы потребует от президента последовательности в политике как в отношении Пхеньяна, так и в отношении мирового сообщества.