Рейтинг президента США Дональда Трампа обрушился до нового минимума со дня инаугурации. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного службой SSRS для телеканала CNN.

По результатам опроса, сейчас деятельность Дональда Трампа во главе государства одобряют лишь 38% жителей США. При этом еще в марте показатель доверия составлял 45%. Кроме того, 30% респондентов признались, что они совершенно не верят Белому дому.

Сообщается, что в опросе приняли участие более 1 тыс. жителей США.