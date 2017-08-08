Соединенные Штаты могут начать военную операцию, в рамках которой американские ВВС смогут наносить авиаудары по позициям боевиков «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ) на территории Филиппин.

Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на двух чиновников в Пентагоне.

По данным телеканала, о плане начать военную операцию, в Вашингтоне могут объявить во вторник. Если план будет одобрен, американские военные смогут атаковать позиции боевиков, угрожающих американским союзникам в регионе.

В мае президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение в южной провинции Минданао после столкновений армии с поддерживающей террористов группировкой. Основной горячей точкой остается город Марави, в боях по захвату которого участвовали около 500 боевиков.