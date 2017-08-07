Истребители ВВС НАТО за минувшую неделю восемь раз вылетали с целью сопровождения российских самолетов в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. Об этом в понедельник сообщило министерство обороны Литвы.

«С 31 июля по 6 августа истребители ВВС НАТО, выполняющие в балтийских странах миссию воздушной полиции, восемь раз поднялись над Балтийским морем в нейтральных водах для опознания и сопровождения самолетов РФ», — цитирует сообщение ведомства «РИА Новости».

Функцию воздушной полиции в Литве выполняют четыре истребителя F-16 Fighting Falcon.

Министерство обороны РФ ранее неоднократно сообщало, что полеты авиации ВКС России проходят в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Российские военные самолеты осуществляют полеты над нейтральными водами, не нарушая границы других стран.