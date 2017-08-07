Пентагон разрешил американским военным сбивать беспилотники, обнаруженные неподалеку от военных баз США. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь военного ведомства Джефф Дэвис.

«В пятницу службам по всей стране были разосланы указания относительно появления небольших беспилотных аппаратов над или вблизи военных объектов в США. Военные получат инструкции, согласно которым смогут отслеживать, уничтожать и конфисковывать летательные аппараты», — сказал Дэвис.

Пресс-секретарь Пентагона подчеркнул, что широкое использование беспилотников вызывает обеспокоенность американских военных.

Ранее стало известно, что оборонное ведомство США приостановило набор иностранцев на службу из-за «потенциальной угрозы национальной безопасности».