Полицейские в Варшаве задержали троих молодых людей из Германии за осквернение польского национального флага. Об этом сообщил официальный представитель варшавской полиции Сильвестр Марчак.

Инцидент произошел в ночь на понедельник, 7 августа, возле здания управления городских дорог. Трое граждан Германии сняли со стены здания бело-красный флаг, после чего принялись топтать его, сообщает сайт НТВ.Ru.

Отмечается, что задержанным от 21 до 25 лет. За осквернение национального флага им может грозить наказание до года лишения свободы, сообщает «РИА Новости».

Польша недавно отметила 73-ю годовщину варшавского восстания, поэтому на зданиях вывешено большое количество флагов.