Новый смартфон iPhone 8 получит возможность распознавания человеческого лица. К такому выводу пришли специалисты, изучившие новую прошивку от Apple.

Технология получила название Pearl ID, сменив устаревающую Touch ID — сканер отпечатка пальца. Таким образом, смартфон можно будет разблокировать, если владелец аппарата окажется рядом. Если же это будет незнакомец, аппарат останется заблокированным. Об этом говорит найденная специалистами строка кода com.accessibility.resting.pearl.unlock в ходе изучения программной части умной колонки HomePod, которую компания представила в июне 2017 года, сообщает «Дни.Ру». Функция может стать либо самостоятельной, либо стать дополнением к Touch ID.