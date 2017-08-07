Бывший губернатор Удмуртии Александр Соловьев активно помогает следствию, давая показания на себя и других фигурантов дела о коррупции. Об этом сообщил следователь на заседании в Басманном суде Москвы в понедельник.

«Соловьев активно сотрудничает со следствием, дает подробные признательные показания, а также дает показания, помогающие изобличить других фигурантов дела», — цитирует следователя ТАСС.

Из-за сотрудничества со следствием было принято решение об изменении Соловьеву меры пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест.

По данным следствия, занимавший в 2014–2016 годах должность губернатора Республики Удмуртия Александр Соловьев получил более 140 млн рублей от нескольких компаний, которые занимались строительством мостов у города Камбарка. Взамен Соловьев обещал обеспечить подрядчикам внеочередную оплату работ из бюджета и выделение лицензий для добычи песка и изучения недр.