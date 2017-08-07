Трудовая инспекция Коми расследует два случая гибели рабочих на производстве. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Один из трагических случаев произошел в июне текущего года во время выполнения работы по восстановлению анкерного разрыва на опоре магистрали в Усинском районе. По предварительным данным, мужчина погиб в результате поражения электрическим током.

Аналогичный случай произошел в июле текущего года на предприятии ООО «Ямал Петросервис» в Печорском районе. Отмечается, что мужчина погиб во время выполнения работы при подключении электродвигателя технологической емкости.

По факту произошедшего республиканские следователи организовали доследственную проверку, решается вопрос об отказе в возбуждении уголовного дела. Дальнейшее решение проверят управление и прокуратура, передает ИА «Комиинформ».