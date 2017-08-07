Временное руководство Владпромбанка выявило признаки вывода активов из кредитной организации, осуществленные бывшей администрацией банка. Об этом говорится в сообщении Центробанка.

Регулятор уточняет, что руководство Владпромбанка давало добро на выдачу заведомо невозвратных кредитов заемщикам с сомнительной платежеспособностью, которые не обладали способностью «исполнить свои обязательства, а также имеющим признаки «технических» компаний», передает RNS.

ЦБ отозвал лицензию у Владпромбанка, который на 1 апреля занимал 287-е место в банковской системе РФ, 28 апреля текущего года.

Стоимость активов Владпромбанка составила 1,8 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 5 млрд рублей. Таким образом, отрицательный капитал кредитной организации оценен в 3,2 млрд рублей.

Банк признан банкротом решением Арбитражного суда Владимирской области 29 июня 2017 года.