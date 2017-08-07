Незамедлительную эвакуацию по ошибке объявили в здании аэропорта Сочи. Об этом сообщает «РИА Новости».

Инцидент произошел днем в понедельник, 7 августа. Экстренное объявление прозвучало по громкой связи. Пассажирам предлагалось сохранять спокойствие и покинуть здание аэропорта из-за возникшей аварийной ситуации. Вместе с тем регистрация пассажиров продолжалась и паники среди них не наблюдалось. Как сообщает RT со ссылкой на данные охраны, из-за жаркой погоды произошла техническая ошибка. Отмечается, что объявление звучало в течение 20 минут на русском и английском языках.