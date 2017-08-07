Алкоголь и табак подешевели в Санкт-Петербурге в 2017 году на фоне подорожания продуктов питания.

Информацию об этом предоставил Петростат.

Так, согласно данным статистики, за первую половину 2017 года в Питере упали цены на водку (на 8%), пиво (на 25%) и сигареты (на 14%), сообщает «Федеральное агентство новостей».

Кроме того, несколько понизились цены на муку, крупы и маргарин. Но при этом основной тенденцией остается подорожание продуктов — хлеба на 7,2%, колбасы на 6,7% и молока на 4%.