Российская группа «Энергопром» подписала контракт с американским предприятием Globe Metallurgical Inc. (GMI) на поставку 9 тыс. т угольных электродов на сумму более чем $20 млн. Срок действия договора рассчитан на 2018 год.

«Уверен, что взаимовыгодное сотрудничество с таким партнером, как Globe Metallurgical Inc., будет способствовать расширению присутствия компании на мировых рынках, продвижению компании на этих рынках, а также повысит эффективность продукции, реализуемой на нашей производственной базе», — заявил генеральный директор группы «Энергопром» Виктор Нечуятов.

GMI является одним из крупнейших в мире производителей металлургического и химического кремния. Компании принадлежит четыре завода в США — в штатах Огайо, Западная Вирджиния, Алабама и Нью-Йорк.

«Группа «Энергопром» является ведущей российской компанией, специализирующейся на выпуске углеграфитовой продукции. До 50% производимых компанией материалов экспортируется в 40 стран мира.

Производство и отгрузка всей продукции по данному договору будет производиться Новосибирским электродным заводом — крупнейшем в России электродном предприятии.