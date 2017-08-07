Миллиардер Роман Абрамович и галерист Даша Жукова решили расстаться. Об этом пара сообщила в своем совместном заявлении.

«После 10 лет совместной жизни мы приняли нелегкое решение расстаться, но остаемся близкими друзьями, родителями двух замечательных детей и партнерами в проектах, которые начинали и развивали вместе», — цитирует заявление паблик Super.

Абрамович и Жукова заявили также, что намерены совместно воспитывать детей и продолжать работу как сооснователи культурного центра на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге и Музея современного искусства «Гараж» в российской столице.

По словам официального представителя российского бизнесмена Романа Абрамовича Джона Манна, в заявлении пары нет слова «развод». «Расставание — правильное слово».

Говоря о причинах произошедшего, он добавил: «Даже если бы я знал, это никого не касается, кроме них».

Напомним, что Роман Абрамович и Даша Жукова познакомились в 2005 году на футбольном матче в Барселоне. На тот момент бизнесмен был женат, а девушка встречалась с теннисистом Маратом Сафиным, пишут «Дни.Ру».

Пара узаконила свои отношения через несколько лет. У Романа и Дарьи есть двое детей — семилетний сын Аарон и четырхлетняя дочь Лея.

Роман Абрамович занимает 12-е место в списке богатейших людей России и 139-е — в рейтинге богатейших людей мира. Эксперты Forbes оценивают состояние бизнесмена в $9,2 млрд.