Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич резко и бескомпромиссно отреагировал на высказывания вице-президента США Майка Пенса на саммите Адриатической хартии: второй человек Америки обвинил Россию в «дестабилизации ситуации на Балканах». Москва, конечно, в состоянии сама за себя постоять (и соответствующие заявления в адрес Пенса со Смоленской площади тут же последовали), но резкая, на грани дипломатической грубости, реакция Дачича показательна для определения того, что происходит сейчас в Сербии, в широком смысле на Балканах, да и вокруг демонстративного, но бессмысленного вояжа Майка Пенса в Эстонию, Грузию и Черногорию.

«Президент Трамп направил меня в это турне, чтобы донести ясное послание до стран Балтии, Черногории и Грузии, что США поддерживают свободолюбивые страны и мы делаем это не только на словах, но и на деле», — декларировал Майк Пенс, характеризуя «глубинный» смысл свой поездки.

В Таллине и Тбилиси вице-президент дословно повторял одни и те же фразы, лишь с минимальной поправкой на местный колорит. «Мы — с вами, мы стоим с вами плечом к плечу во имя свободы», — этот слоган он дословно, не меняя интонации, повторил затем и в Тбилиси, чем сильно перевозбудил грузинскую общественность.

В Подгорице у вице-президента США все сразу как-то пошло не так. Сперва он опоздал на несколько часов, и премьер-министр Черногории Душко Маркович со свитой и почетным караулом (солдат особенно жаль, они тут не виноваты) ждал его в аэропорту на 40-градусной жаре. Конечно, Маркович в отношениях с США еще не такое готов терпеть: в мае на саммите НАТО Трамп просто оттолкнул его во время церемонии протокольного фотографирования. Маркович только заулыбался в ответ, а когда ролик с этой историей на YouTube набрал более миллиона просмотров, сказал, что «благодарен Трампу за рекламу Черногории».

Но вернемся к Сербии.

На саммите Адриатической хартии вице-президент Пенс сообщил лидерам некоторых балканских стран, что Россия продолжает попытки провести силой новые границы на Западных Балканах, она пыталась дестабилизировать регион. Именно эта фраза и вызвала резкую реакцию в Белграде. «Если речь идет о проведении границ, то как раз Запад проделал это с Сербией», — заявил Дачич. Он сказал, что Сербия ожидает от Америки обещанной Пенсом поддержки региона, но также и того, чтобы любая страна могла самостоятельно принимать решения о своем будущем.

В Вашингтоне под конец президентского срока Барака Обамы вдруг решили, что они проигрывают Москве Балканы и резко активизировали открытое давление на некоторые балканские государства. Коллизия в Черногории вокруг почти силой продавленного вступления страны в НАТО продемонстрировала, что некоторые группы на Балканах способны слишком далеко зайти в этой игре.

Обвинения в адрес нескольких граждан России и Сербии в якобы организации военного переворота в Подгорице никуда не делись, хотя суд над обвиняемыми (более 30 человек) уже неоднократно переносили. Ситуация с этим «путчем» крайне запутанная, а обвинительное заключение строится там исключительно на признательных показаниях одного не слишком уравновешенного персонажа, которому пообещали то ли амнистию, то ли программу защиты свидетелей. Доказать же с ходу «руку Москвы» не удалось, да и не удастся, иначе этот скандал мог бы затмить всех так называемых русских хакеров вместе взятых.

Но ничего больше Майк Пенс предъявить не может, а историческая память американцев так избирательна и замысловата, что помнить о событиях 1999 года, бомбардировках Сербии и отторжении Косово бывший губернатор штата Индиана не обязан. Он урожденный ирландец, католик, испортивший отношения с родной матерью своим неожиданным переходом в студенческие годы в лоно «неноминированных» протестантов, — такие люди просто несут «аборигенам» великую американскую миссию, не запоминая мелкие детали.

В Сербии крайне болезненно реагируют на словесные фигуры американцев. Особенности национального характера и истории сербов никогда не дадут им смириться ни с отторжением Косово, ни с потерей значительной части территории Боснии.

Со стороны балансирование Белграда между Россией и Западом выглядит несколько странно, но это историческая участь вечно прифронтовой страны. Нейтральная Сербия — это некая мифическая конструкция, претворить в жизнь которую мог только Броз Тито на волне «движения неприсоединения» и в масштабах «большой» Югославии. Сейчас же Белград готов заигрывать с США и ЕС на экономическом поле ровно до тех пор, пока не слышит про «перекройку границ» и демонические устремления России. На это они не готовы.

Майку Пенсу этого никто не объяснил, и он логично нарвался на отповедь Ивицы Дачича, который еще и не такое может сказать. Понятно, что вице-президент США может просто отмахнуться от слов главы сербского МИД, как Трампу ничего не стоит оттолкнуть премьера Черногории.

Но такое исполнительское мастерство американской дипломатии только настраивает против Вашингтона даже тех, кто изначально был готов сотрудничать на любых условиях. Балканы — это не Грузия, там красивыми фразами не отделаешься.