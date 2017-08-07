Роман «Мастер и Маргарита» стал самым популярным по итогам акции #МояГлавнаяКнига, проведенной Минобрнаукой в июле.

Об этом заявили СМИ со ссылкой на составленный рейтинг.

«По итогам был составлен топ-15 книг акции #МояГлавнаяКнига. На первом месте оказался роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

На втором месте оказались романы Джоан Роулинг о Гарри Поттере, а на третье встало произведение Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту».

В акции приняли участие более пяти тысяч человек, и по ее итогам был составлен рейтинг из 15 произведений. Среди лидеров книги Льва Толстого и Антуана де Сент-Экзюпери.