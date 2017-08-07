Российские новые вертолеты Ми-28 УБ (учебно-боевые) испытают в Сирии, сообщил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский. Он принял участие в съемках фильма «Военная приемка. Авиация в Сирии. Вертолеты».

По словам Богинского, у Ми-28Н есть пилот и оператор. «Основная цель и задача модернизации — сделать его учебно-боевым, для того чтобы управление вертолетом могло осуществляться из каждой из кабин», — продолжил он.

«Мы бы хотели, чтобы вертолеты прошли здесь (в Сирии) своего рода тестирование», — приводит слова Богинского агентство «РИА Новости». По словам гендиректора «Вертолетов России», поставка первых вертолетов из серии учебно-боевых в российскую группировку в Сирии запланирована на 2017 год.