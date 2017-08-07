Солнечно, жарко и сухо будет в Москве и области до четверга, 10 августа, рассказал директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Как он рассказал «Интерфаксу», в субботу, 11 августа, в столичном регионе ожидается жара 30 градусов.

«Лето продолжается и даже приобретает новые краски», — приводит агентство его слова. Ночные температуры будут прохладными — ожидается всего 10–14 градусов. А вот днем столбики термометров будут показывать от 25 градусов и выше.

К выходным дням в столицу придет жара, воздух прогреется до 30 градусов.