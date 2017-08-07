Американская сторона подготовит ответ на сокращение дипмиссии США в России к 1 сентября 2017 года. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон, сообщает Associated Press.

Вместе с тем Тиллерсон заявил о бессмысленности прекращения контактов с РФ из-за подобных разногласий. Таким образом он прокомментировал встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, добавив, что Вашингтон с прагматизмом смотрит на отношения с Москвой, сообщает телеканал «Звезда».

Глава Госдепа также отметил, что что видит готовность РФ возобновить обсуждение вариантов регулирования украинского кризиса.

Ранее МИД РФ принял решение сократить число сотрудников дипмиссии США в РФ до 455 человек.