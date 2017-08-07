Граждане России узнают новости по телевидению, в качестве источника новостей телеканалы выбирают 69% граждан, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Однако популярность ТВ сформирована за счет аудитории старшего возраста (87%).

Интернетом для этих целей пользуются 82% россиян в возрасте 18–24 лет. ВЦИОМ отмечает, что интернет стал основным источником информации для граждан России в возрасте от 18 до 24 лет и от 25 до 34 лет (82% и 59% соответственно).

Интерес к газетам снизился: к прессе регулярно обращается лишь каждый четвертый респондент (25%), к радио — каждый пятый (20%).