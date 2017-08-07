«Кровавую» Луну смогут увидеть россияне вечером в понедельник, 7 августа. Частичное затмение естественного спутника Земли начнется в 20.25 и продлится до 22.19, сообщает Московский планетарий.

Наблюдения за Луной можно будет вести на всей территории России, кроме Камчатки и Чукотки, где уже наступит утро.

В 20:00 мск времени Луна будет полностью находиться в полутени Земли, а в 20:24 спутник погрузится в тень планеты. Во время затмения спутник Земли приобретет красно-бордовый цвет, отмечают астрономы.