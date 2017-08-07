Два самолета Boeing-747-8, которые ранее предназначались для российской авиакомпании «Трансаэро», но не были переданы заказчику из-за ее банкротства, поступят на вооружение ВВС США. Об этом информирует агентство Bloomberg.

Руководство американских ВВС подписало соответствующее соглашение с корпорацией Boeing в рамках плана по модернизации авиапарка президента страны. Предполагается, что покупка самолетов этих моделей позволит снизить цену программы, высокую стоимость которой ранее критиковал президент США Дональд Трамп. По прайс-листу стоимость каждого такого лайнера составляет $386,6 млн.

Изначально самолеты были заказаны в 2013 году российской авиакомпанией «Трансаэро», но из-за невозможности реализации сделки после банкротства перевозчика были законсервированы на специальном объекте в пустыне Мохаве.