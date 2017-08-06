По данным французских властей, примерно 700 граждан страны воевали на стороне «Исламского государства» (организация запрещена в России) в Сирии и Ираке. Из этого числа во Францию вернулись около 270 человек, при этом 54 из них не достигли совершеннолетия.

Такие данные приводит телеканал «Звезда» со ссылкой на министра внутренних дел Франции Жерара Коломба.

Глава МВД затруднился сообщить, сколько именно воевавших за ИГ граждан Франции погибли в Сирии. Коломбо отметил, что из-за возвращения боевиков угроза терактов в настоящее время очень высока.