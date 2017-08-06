Министр иностранных дел Китая Ван И объяснил, в чем смысл новых санкций, принятых СБ ООН против Северной Кореи. Глава МИД сообщил, что ограничительные меры должны упредить эскалацию конфликта на Корейском полуострове и заставить противников вернуться к переговорам.

«Санкции необходимы, но они не являются конечной целью. Цель заключается в том, чтобы вернуться к переговорам по решению ядерной проблемы Корейского полуострова и посредством диалога найти условия для окончательного урегулирования, добиться денуклеаризации и долгосрочной стабильности на полуострове», —цитирует Ван И «РИА Новости».

В резолюции СБ ООН министр подчеркнул два момента: противодействие пускам ракет КНДР в обход решений СБ ООН и призыв к продолжению шестисторонних переговоров.