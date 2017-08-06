Местоположение трех морских пехотинцев с потерпевшего крушение конвертоплана MV-22 Osprey по-прежнему неизвестно. Из-за погодных условий поисковая операция приостановлена.

Конвертоплан разбился близ берегов Австралии. На борту находилось 26 человек, из них 23 удалось спасти. Поиск троих оставшихся ведется силами ВМС и морской пехоты США.

В настоящее время усилия направлены на ликвидацию последствий. Близкие родственники морских пехотинцев были извещены, приводит сообщение Третьего экспедиционного корпуса морской пехоты США ТАСС.

Позднее, когда позволит погода, поиски планируется возобновить.