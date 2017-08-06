По меньшей мере 259 авиарейсов были отменены в Японии из-за приближения тайфуна Нору.

Отмены коснулись рейсов из аэропортов префектур Кагосима и Миядзаки на острове Кюсю. В настоящее время тайфун находится в нескольких десятках километров к югу от острова.

Синоптики регистрируют в этом районе обильное выпадение осадков — около 100 мм в час. Скорость ветра достигает 35 метров в секунду, а кратковременных порывов — 50 метров в секунду.

По прогнозам, в ближайшие дни тайфун будет медленно продвигаться на северо-восток и, возможно, уже на следующей неделе может затронуть большую часть главного японского острова Хонсю, в том числе Токио.

Особенность тайфуна Нору в том, что он двигается крайне медленно, что может принести большой урон в районах его прохождения.

В настоящее время известно по крайней мере о двух погибших и девяти пострадавших.