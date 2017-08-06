Уволенная с поста генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас не признает решения национального учредительного собрания о своей отставке. Глава ведомства заявила, что ее уволили в обход конституции страны.

Я не признаю решения этой незаконной группы судей Верховного суда и не буду их исполнять, приводит ее слова «Газета.ру».

Луиса Ортега Диас намерена сохранить пост и бороться за права своих сограждан «до последнего вздоха».

Ранее по указу национального учредительного собрания место генерального прокурора Венесуэлы занял бывший защитник народа Венесуэлы Тарек Уильям Сааб.