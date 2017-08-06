Подозреваемых в терроризме или причастности к попытке мятежа в Турции оденут по специальному дресс-коду. На судебных процессах арестанты появятся в костюмах темно-миндального цвета.

Такое решение президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял после того, как один из подследственных появился в суде в майке с надписью на английском Hero («Герой»).

Они больше не будут одеваться как хотят, приводит слова Эрдогана «РИА Новости».

Подозреваемых в причастности к попытке переворота будут одевать только в комбинезоны. Проходящих по делу о терроризме будут одевать в особые куртки и брюки.