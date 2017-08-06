В финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне будет играть российская спортсменка Екатерина Макарова. Об этом стало известно после ее победы над французской теннисисткой Осеан Доден.

В полуфинальном матче Макарова обыграла Доден в трех сетах со счетом 3:6, 6:3, 6:4, сообщает Russia Today. Матч длился 1 час 58 минут.

В финале россиянку будет ждать победительница другого полуфинала, в котором встретятся две представительницы Германии — Юлия Гёргес и Андреа Петкович.