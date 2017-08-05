На подстанции «Старый Крым» произошло отключение первой и второй секций в составе «Крымэнерго». В результате без света остались свыше 120 тыс. жителей полуострова.

Проблемы с электроснабжением наблюдаются в 24 населенных пунктах Судакского, Кировского, Малореченского, Лучистого, Приветного и Феодосийского районов. Здесь проживают около 121,1 тыс. человек.

Как подчеркнули в Минэнерго РФ, в настоящий момент ведутся аварийно-восстановительные работы.

28 июля в Крыму из-за отключения линий электропередачи произошел блэкаут. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявлял, что этот инцидент подтвердил необходимость строительства на полуострове собственной электрогенерации. По его словам, работы в этом направлении идут согласно графику.