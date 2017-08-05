В центральной части Мексики в тайных захоронениях были найдены тела 14 человек, среди них 11 мужских и три женских. Тела обнаружили в горной местности штата Сакатекас, сообщил прокурор штата Франсиско Мурильо.

По его словам, некоторые из них были захоронены относительно недавно. Как сообщает портал Economista, тела нашли сотрудники федеральных и местных властей в населенном пункте Вальпараисо в ходе проводимой операции по задержанию преступной группы.

По предварительной информации, захоронение может быть связано с фигурантами дела по хищению и вымогательству в Вальпараисо. В настоящий момент продолжается судебно-медицинская экспертиза и поиск других тел в этом районе.