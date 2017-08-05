Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс приобрел на научной ярмарке в Сочи специальный спрей для разглаживания одежды в рамках форума «Наноград-2017» в образовательном центре «Сириус». Глава «Роснано» оплатил покупку принятой на форуме валютой — нанокотиками.

Участники мероприятия презентовали свои научные разработки, а также вещи, полученные путем нанотехнологий. Один из таких продуктов привлек внимание Чубайса, который захотел приобрести сразу две упаковки спрея, однако полученных нанокотиков ему хватило лишь на один флакон. Более того, Чубайс «выбил» скидку и пообещал рекламировать товар. «Я же буду рекламировать этот товар, продайте за полцены», –– сказал он.

Также Чубайс поинтересовался, сможет ли он гладить этим спреем пиджак. «Пиджак, например, могу я разгладить? В командировках это удобно», –– поинтересовался Чубайс. Авторы идеи пояснили, что «жидкого утюга» хватит на то, чтобы разгладить несколько пиджаков.

Форум «Наноград» проходил в Сочи с 28 июля, в нем принимали участие более 270 школьников из 26 регионов России.