В Москве водитель «Газели» сбил ребенка и скрылся с места ДТП
В Москве на юго-западе водитель автомобиля «Газель» совершил наезд на 13-летнюю девочку, после чего скрылся с места происшествия. Инцидент произошел во дворе дома №15 по Старобитцевской улице, сообщает ГУ МВД по Москве.
Полицейские оперативно установили личность виновника аварии и задержали подозреваемого, который сейчас находится в отделении полиции для дальнейшего разбирательства. Пострадавший ребенок был доставлен в больницу с различными травмами.
По данному факту проводится проверка.