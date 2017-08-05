В Москве на юго-западе водитель автомобиля «Газель» совершил наезд на 13-летнюю девочку, после чего скрылся с места происшествия. Инцидент произошел во дворе дома №15 по Старобитцевской улице, сообщает ГУ МВД по Москве.

Полицейские оперативно установили личность виновника аварии и задержали подозреваемого, который сейчас находится в отделении полиции для дальнейшего разбирательства. Пострадавший ребенок был доставлен в больницу с различными травмами.

По данному факту проводится проверка.