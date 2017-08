Городской советник Пасай (один из городов, входящих в агломерацию столичного региона Филиппин) Борби Ривера был расстрелян неизвестными около торгового центра SM Southmall в Лас-Пиньясе, сообщает Rappler.

По предварительным данным, нападавших было трое. Инцидент произошел около выхода к стоянке. Звуки стрельбы вызвали панику среди посетителей ТЦ.

My mom just texted me saying she's hiding in Tetsu's Kitchen kasi may barilan sa SM Southmall. LETS ALL PRAY FOR THEIR SAFETY, PLEASE. 😭