По итогам Армейских международных игр специалисты разработают рекомендации по модернизации военной техники и подготовке личного состава Вооруженных сил РФ. Как сообщил начальник главного управления боевой подготовки Минобороны РФ генерал-лейтенант Иван Бувальцев, на играх работают исследовательские группы и аналитики. «Проводится большой комплекс работы», — сказал Бувальцев.

По словам военачальника, подробный анализ проводится и для того, чтобы как можно лучше организовать следующие Армейские игры. Однако первоочередной задачей является модернизация военной техники и улучшение боеготовности кадров.

Генерал подчеркнул, что победители прошлых лет могут принять опосредованное участие в играх в качестве инструкторов и консультантов. «Таким образом мы создаем движение мастеров, а не команду спортсменов», — заключил Бувальцев.