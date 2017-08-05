Граждане Мавритании в субботу проголосуют на референдуме по поводу конституционных поправок, которые в том числе могут упразднить сенат и изменить флаг государства, передает агентство AMI.

По данным СМИ, голосование началось в 07:00 по местному времени (10:00 мск) по всей стране. С самого утра отмечается высокая явка на участки, и многие голосующие вынуждены стоять в очереди, «чтобы исполнить свой гражданский долг».

С инициативой о внесении поправок в конституцию ранее выступил глава государства Мохамед ульд Абдель Азиз. Законопроект был одобрен нижней палатой парламента, но не прошел через сенат, после чего президент призвал организовать в стране референдум. Таким образом, гражданам Мавритании предстоит решить, нужно ли упразднить сенат и создать вместо него местные региональные советы, объединить ряд религиозных организаций в одну, а также добавить экологию в сферу работы социально-экономического совета. Если поправки будут приняты, изменится и флаг страны: сверху и снизу могут появиться красные полосы, символизирующие кровь борцов за независимость от Франции в 1960 году.