Турция начала переброску тяжелой военной техники на границу с Сирией.

По данным турецких СМИ, республика укрепляет границу в районе, где возможно нападение курдских «Сил народной самообороны» (СНС).

В городе Килис была замечена колонна, которая перевозила гаубицы и танк.

Турецкие власти считают, что СНС, как и партия «Демократический союз», являются сирийским ответвлением Рабочей партии Курдистана. Она ведет вооруженную борьбу с властями Турции и признана в этой стране террористической организацией.