Команда России показала наилучший результат в завершившихся индивидуальных стрельбах на международном конкурсе «Отличники войсковой разведки», который проходит в Новосибирске в рамках Армейских международных игр (АрМИ).

На втором месте оказалась команда из Китая, на третьем –– из Казахстана. Об этом сообщили в Минобороны России.

Соревнования состоят из стрельбы по мишеням каждого участника из своего оружия, пистолета, автомата, пулемета или снайперской винтовки. Следующие конкурсные дни будут посвящены командным стрельбам. В АрМИ принимают участие команды из Армении, Белоруссии, Зимбабве, России, Казахстана, Китая и Узбекистана.