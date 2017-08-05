В Альпах упал спасательный вертолет, который вызвал почувствовавший себя плохо альпинист. Крушение произошло при взлете, когда заболевшего путешественника погрузили на борт, сообщает «РИА Новости».

Во время восхождения на гору Гросглокнер в австрийских Альпах, вершина которой достигает почти 4 км, у альпиниста начались проблемы с сердцем. На его вызов прибыл экипаж, состоявший из пилота, спасателя и врача.

После оказания первой помощи спасатель остался на склоне, при падении вертолета он успел отбежать в сторону. В результате аварии никто не погиб, легкие травмы получил врач скорой помощи.

За альпинистом вскоре отправился еще один вертолетный экипаж.