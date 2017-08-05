Президент компании «Алроса» Сергей Иванов сообщил о том, что компания перечислит все выплаты работникам алмазного рудника «Мир» по коллективному договору, а также готова произвести дополнительные выплаты при простое шахты.

«Компания будет производить все выплаты по коллективному договору, правилам внутреннего трудового распорядка. Также компания будет осуществлять допвыплаты для того, чтобы люди не волновались, в случае если рудник будет находиться на простое», — рассказал Иванов, находясь в поселке Мирный в Якутии.

Ранее президент навестил в больнице Якутии пострадавших в руднике «Мир» шахтеров.