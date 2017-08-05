Неполадки в работе системы оплаты столичных парковок через смс-сообщения полностью устранены, передает в субботу «Московский паркинг» в Twitter.

«Оплата парковки и пополнение парксчета через смс-сообщения восстановлены. Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о сбоях в работе системы, зафиксированных 4 августа с 19:00. Представители «Московского паркинга» отметили, что наблюдаются задержки при пополнении парксчета через мобильное приложение. В связи с этим для оплаты парковочного места столичным автолюбителям рекомендуют воспользоваться смс-сообщениями и личным кабинетом на parking.mos.