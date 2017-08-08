Корреспонденты британской газеты The Guardian не собираются приезжать в тюрьму Форт-Дикс к осужденному российскому летчику Константину Ярошенко. После прочтения опубликованной в газете статьи о себе россиянин направил изданию письмо, в котором пригласил журналистов посетить его в США, чтобы те могли получить полное представление о всех обстоятельствах и деталях его похищения американскими спецслужбами в Либерии. Как сообщили «Известиям» в The Guardian, общаться с Константином Ярошенко в тюрьме или с его семьей в Ростове-на-Дону они не будут. Сам россиянин в интервью «Известиям» заявил, что статья британского издания носит заказной характер и ложится в русло политики по дискредитации руководства России.

Не так давно на глаза Константину Ярошенко попалась статья The Guardian от 2015 года, где подробно рассказывается история его похищения и ареста, в которой однако не приведены его личные комментарии и не отражена его позиция. Через свою семью россиянин переправил письмо газете, предложив редакции дополнить материал, узнав у него самого или у его ближайшего окружения, как всё происходило на самом деле. На вопрос «Известий», как британские коллеги собираются отвечать на письмо Константина Ярошенко и какие шаги намерены предпринять, в пресс-службе The Guardian дали понять, что не видят необходимости посещать летчика в американской тюрьме или обращаться за комментариями к кому-либо из его родственников или адвокатов. В издании пояснили, что довольны репортажем двухлетней давности и не собираются описывать эту ситуацию «с позиции господина Ярошенко».

Пресс-служба The Guardian подтвердила, что письмо от Константина Ярошенко получено и оно было внимательно изучено редактором соответствующего отдела. Газета в ответе на запрос «Известий» заверила , что в их статье 2015 года «были подробно рассмотрены операции DEA (Управление по борьбе с наркотиками США. — «Известия») в Западной Африке, в которых был замешан господин Ярошенко, так же как и много других действующих лиц».

— Я был поражен реакцией издания. Мы ведь общались с этим журналистом. Я сам ему написал, как только прочитал заметку. Он ответил мне моментально. Я не хотел его спугнуть, поэтому общался без претензий, боялся, чтобы он не ушел, как партизан, в засаду . Он задавал мне вопросы, я уважительно с ним общался. Как только я отправил ему письмо с просьбой приехать, он перестал мне отвечать. Про меня писали многие американские СМИ, но европейцы в таком ключе — впервые. Он связался со всеми. Но почему же не связался со мной до того, как выпускать статью? — заявил «Известиям» Константин Ярошенко. — Мне просто снова закрывают рот. Ведь они боятся, что я расскажу о том, что творилось в Гвинее, в Киеве. Там происходили очень серьезные вещи. Они знают, о чем я. Я ведь маленькое звено в этой огромной цепи по дискредитации Российской Федерации.

По мнению россиянина, статья в The Guardian носит ярко выраженный заказной характер. Естественно, возникают вопросы, почему заметка была выпущена именно в 2015 году, а, к примеру, не сразу после ареста.

— Я каждый день тут слушаю «пропагандистскую машину» — CNN и др. Но я не ожидал от британского издания такого. Тем более что я просил логичных вещей — рассказать историю с учетом журналистских стандартов, то есть представить и мою позицию, — отметил заключенный.

Родные Константина и он сам не заявляют, что не отчаиваются и будут продолжать борьбу за его освобождение и возвращение на родину.