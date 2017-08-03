Заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрий Пронин рассказал о том, что за последние два года стоимость поездки на московском такси снизилась почти на 30%.

«Стоимость поездки на московском такси в 2017 году снизилась на 29% по сравнению с 2015 годом. Стоимость поездки составляетесь порядка 460 рублей», — заявил Пронин, выступая на V Международном евразийском форуме «Такси».

Пронин также отметил, что в последние пять лет власти Москвы активно субсидировали развитие пассажирских перевозок на такси, в целом за период с 2012 года таксомоторным компаниям было выдано 286 млн рублей.