В Самаре загорелся стадион «Самара Арена», который строится к чемпионату мира по футболу в 2018 году, сообщили «Известиям» в пресс-службе правительства региона.

«Было небольшое возгорание на площадке строительства стадиона в 9 часов утра, горел строительный мусор. В течение 30 минут пожар удалось локализовать, были вызваны пожарные расчеты на площадку», — рассказала собеседник «Известий».

В пресс-службе также отметили, что пострадавших нет, никакого ущерба стадиону пожар не нанес.