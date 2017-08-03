Четыре человека пострадали в результате серьезного ДТП на МКАД, которое произошло вечером 2 августа, когда иномарка сначала врезалась в отбойник, а после этого перевернулась на крышу.

Авария произошла на 16-м км внутренней стороны кольцевой автодороги неподалеку от Капотни.

Как сообщает телеканал 360, пассажиров из покореженного автомобиля Renault спасателям пришлось извлекать при помощи специального оборудования.

Один из пострадавших в тяжелом состоянии был доставлен на медицинском вертолете в НИИ имени Склифосовского.