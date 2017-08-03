В Японии в ближайшие часы должны обнародовать сведения о новом составе кабинета министров страны, а старый тем временем всем коллективом подал в отставку, освободив властям пространство для кадровых маневров.

Накануне японский кабмин собрался на экстренное заседание, созванное премьер-министром страны Синдзо Абэ. Он объявил коллегам-министрам, что для запланированных им кадровых перестановок в составе правительства всем необходимо подать заявления об отставке. Его указание было выполнено еще до конца заседания. Естественно, Абэ принял все заявления и подписал, передает ТАСС.

Канцелярия японского премьера напомнила, что в подобных случаях, не являющихся для Страны восходящего солнца редкостью, министры выполняют свои обязанности и после подписания их заявлений об уходе в отставку — например, если сегодня днем Абэ не объявит новый состав правительства, полномочия отставных членов кабмина распространятся на вторую половину дня.

Японские СМИ ранее сообщали, что Синдзо Абэ вознамерился сменить больше половины состава правительства, в том числе найдет замену министрам обороны и иностранных дел.

Причиной, подтолкнувшей японского премьера к мысли о кадровых перестановках, стало падение рейтинга популярности правящей Либерально-демократической партии, лидером которой Абэ является. Он рассчитывает, внеся изменения в состав правительства, остановить падение рейтинга и упрочить доверие избирателей.