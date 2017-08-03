С начала нынешнего года в России было выдано 352,5 тыс. сертификатов на получение материнского капитала — это всего лишь 23% от показателя за аналогичный период 2016 года, говорится в сообщении Счетной палаты РФ.

Специалисты ведомства подготовили доклад о ходе исполнения федерального бюджета, в который закладываются в том числе и средства на выплату материнского капитала россиянкам.

Причины радикального сокращения численности желающих получить господдержку после рождения ребенка Счетная палата не устанавливала.

«Выдача материнских сертификатов носит заявительный характер. Сколько обратились, столько и выдали», — уточнили в Пенсионном фонде России, добавив, что снижение объема запросов на маткапитал не должно рассматриваться как тревожная тенденция или проблема.

В 2015 году размер выплачиваемого россиянкам материнского капитала составлял порядка 453 тыс. рублей.