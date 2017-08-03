В США семейная пара (Ральф и Кэролайн Флинн) заявила о нежелании оспаривать обвинения в многолетнем сексуальном насилии над усыновленным в РФ Деннисом Флинном.

Прокурор округа Санта-Клара, Калифорния Уан Трэн рассказала ТАСС, что семейная пара 1 августа пошла на сделку со следствием. Тот факт, что супруги не стали оспаривать обвинения, приравнивается к признанию ими вины.

Ожидается, что приговор по этому делу будет вынесен 2 ноября. 73-летнему отцу семейства может грозить до 24 лет тюремного заключения, его супруге — до 12 лет.

Деннису Флинну в настоящее время 25 лет. О том, что на протяжении многих лет он подвергался издевательствам со стороны приемных родителей, сообщили в марте 2016 года калифорнийские СМИ.