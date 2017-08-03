Президент США Дональд Трамп выбрал кандидата на пост посла в Словении. Как сообщает New York Magazine, им станет предпринимательница из Калифорнии Келли Робертс.

По данным издания, с выбором кандидатуры Трампу помогла его супруга Меланья, которая родилась в Словении. По ее мнению, США были бы лучше представлены членом бизнес-сообщества.

Робертс владеет отелем в Калифорнии, также у нее есть несколько предприятий и виноградники в штате Орегон.